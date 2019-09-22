В Станице Луганской строят временный обходной мост

Мост будет работать пока ремонтируют основной. Фото: СЦКК

Украина начала строительство временного пешеходного обходного моста в Станице Луганской.

Мост будет работать пока ремонтируют основной. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным наблюдателей, для временного моста разровняли грунт и подготовили фундамент. На место строительства подвезли бетонные плиты и щебень. По состоянию на 20 сентября, рабочие установили металлическую конструкцию первой южной опоры.

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Вместе с тем, украинские саперы продолжают очистку территории от взрывоопасных предметов.

Как сообщалось ранее, украинская сторона Общего центра по контролю и координации зафиксировала невыполнение сепаратистами ЛНР обязательств по отводу сил в Станице Луганской. Кроме того, сепаратисты до сих пор не осуществили демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения №1.