В Станице Луганской строят временный обходной мост

Украина начала строительство временного пешеходного обходного моста в Станице Луганской.
Мост будет работать пока ремонтируют основной. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ОБСЕ.
По данным наблюдателей, для временного моста разровняли грунт и подготовили фундамент. На место строительства подвезли бетонные плиты и щебень. По состоянию на 20 сентября, рабочие установили металлическую конструкцию первой южной опоры.
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Вместе с тем, украинские саперы продолжают очистку территории от взрывоопасных предметов.
Как сообщалось ранее, украинская сторона Общего центра по контролю и координации зафиксировала невыполнение сепаратистами ЛНР обязательств по отводу сил в Станице Луганской. Кроме того, сепаратисты до сих пор не осуществили демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения №1.
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