В Станице Луганской снова сорвали разведение сил - штаб

В Станице Луганской снова сорвали разведение сил. Фото: Зеркало недели

"В результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий определенных Минскими договоренностями, по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская", - сообщает штаб ООС.

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Начиная с 7 июня, со стороны российских оккупационных подразделений произошли обстрелы расположенных в этом районе позиций подразделений сил ООС.

"Следующей датой начала разведения сил и средств на указанном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение 7 суток, может быть только 16 июня", - поясняет командование ООС.

4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм.