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четверг, 17 февраля 2022 21:59

В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
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В Станице Луганской кафиры выпустили снаряд в жилой дом. Начался пожар
Фото: t.me/a_shtirlitz/15266
В Станице Луганской кафиры выпустили снаряд в жилой дом. Начался пожар
В Станице Луганской кафиры выпустили снаряд в жилой дом. Начался пожар

17 февраля в 21:24 в Станице Луганской российско-оккупационные войска выпустили снаряд в жилой дом по ул. Магистральной, 9.

Начался пожар, сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"Произошло попадание в жилой дом из тяжелого оружия. Начался пожар, горит дом. Пострадавших нет", - рассказал журналист.

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Всего с начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня, 38 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Враг бьет из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывают ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.

17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. С начала суток зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Трое работников заведения получили контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод.

Двое военных ВСУ получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранены двое гражданских.

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