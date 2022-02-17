В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом

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17 февраля в 21:24 в Станице Луганской российско-оккупационные войска выпустили снаряд в жилой дом по ул. Магистральной, 9.

Начался пожар, сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"Произошло попадание в жилой дом из тяжелого оружия. Начался пожар, горит дом. Пострадавших нет", - рассказал журналист.

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Всего с начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня, 38 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Враг бьет из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывают ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.

17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. С начала суток зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Трое работников заведения получили контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод. Двое военных ВСУ получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранены двое гражданских.