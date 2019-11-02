В Станице Луганской начали монтаж второй металлоконструкции моста

В Станице Луганской строят мост. Фото: РБК

Начался монтаж второй металлоконструкции моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская".

"Сегодня, 2 ноября, подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская" в 7:40 продолжили 10 представителей ООО "Укртрансмист", - говорится в сообщении пресс-службы Луганской военно-гражданской администрации.

Работники занимались усилением диафрагмы мостовой опоры № 7, а также обработкой металлоконструкций пролета моста с помощью пескоструйного аппарата.

"В 10:55 на строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций. Монтаж второй металлоконструкции начато в 13:30", - отметили в ВГА, добавив, что первая металлоконструкция - диафрагма - была смонтирована 31 октября.

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2 сентября Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской - после того, как были разобраны блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.