В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT

Окно для вторжения Путина в Украину ограничено. Весенняя оттепель может создать непроходимые условия для российской тяжелой военной техники. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

Причина этого - слишком мягкая зима, считают представители администрации президента США Джо Байдена, передает The New York Times.

Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 тыс. российских военных к украинским границам. Однако скопление войск замедлилось. Хотя Россия и перекидывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, штурмовые истребители.

Представители администрации США отмечают, что окно для вторжения Путина в Украину ограничено, поскольку весенняя оттепель может создать непроходимые условия для российской тяжелой военной техники.

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"Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли. И крайний срок Путина для ввода войск сдвинулся ближе к весне, утверждают чиновники. Сильные зимние морозы, обычно приходящие в Украину в январе, во многих районах страны не наблюдались. Путин может быть вынужден отложить наземное наступление раньше всего к февралю", - пишет издание.

Администрация президента США Джо Байдена привлекла метеорологов для более тщательного изучения погоды в Украине в ближайшие недели.

Вдоль границы с Украиной к концу ноября 2021 года Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022-го. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.