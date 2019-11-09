В штабе сообщили о ликвидированных боевиков

За неделю оккупанты потеряли 30 человек. Фото: "5 канал"

Штаб Операции Объединенных сил обнародовал данные о потерях российских оккупационных войск в Донбассе за неделю.

С 1 по 8 ноября 2019 боевики потеряли 30 человек, пишет пресс-центр ООС.

19 потерь санитарные, еще 11 оккупантов были ликвидированы.

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"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - отмечается в сообщении.

9 ноября Вооруженные силы Украины и боевики отвели свои войска на километр от линии соприкосновения в районе Петровское-Богдановка в Донецкой области. Это 3-е разведение войск за этот год - перед этим войска отводили 26 июня в Станице Луганской и 1 ноября во поселке Золотое-4 на Луганщине.