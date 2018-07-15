В сети рассказали о новом "достижение" боевиков ДНР

Автор: Антикор В ДНР закрылись все ломбарды

Боевики так называемой Донецкой народной республики захватили сеть ломбардов "Стандарт" на Донбассе.

"Очередная победа" молодой республики "." Антифашисты "захватили сеть ломбардов "Стандарт". Имущество клиентов конфисковали. Люди возмущаются, но все это, конечно, бесполезно. Ничего уже не вернут. Россиянам золота не надо!" - написал в Twitter журналист Денис Казанский.

Пост журналиста активно комментируют в сети.

"Грабь награбленное". Все по заветам "," Им фуфло не надо - золото давай! "- пишут в интернете.

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Известно, что еще 24 июня в ДНР террористы закрыли сеть ломбардов "Стандарт". Ее точки присутствуют практически во всех более-менее крупных населенных пунктах "республики", тем более в городах. Вообще, бизнес ломбардов и комиссионок в ОРДЛО сейчас на подъеме через разруху и обнищание населения. И именно это, вероятно, и привлекло внимание террористов к "Стандарта".

Вчера вечером макеевский сепаратистский паблик констатировал печальную ситуацию с "Стандартом".

"Представители этих учреждений говорят, что все золото конфисковали. Владельцы не могут получить его обратно. На звонки кассиры не отвечают. Нужно идти в МВД и писать заявления", - говорится в сообщении.

В сети обнаружили очередные доказательства участия кадровых российских военных в войне на Донбассе в 2014 году. Россияне похвастались посмертными наградами за участие в войне.