В Ростовской области ввели режим ЧС из-за эвакуированных из ОРДЛО

26 регионов РФ готовы принимать граждан из ОРДЛО. Фото: Rostovgazeta

В Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения числа эвакуированных из ОРДЛО.

Их готовы принять 26 регионов РФ, сообщает "ТАСС".

Режим чрезвычайной ситуации из-за роста количества эвакуированных из ОРДЛО вводится в Ростовской области с 10:00 19 февраля.

Первый вице-губернатор области Игорь Гуськов сообщил, что в области для эвакуированных образовали пункты временного размещения на 13 тыс. человек. По его словам, треть от общего количества размещенных в них "беженцев" – это дети.

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Более двух десятков регионов России готовы принять эвакуированных из ОРДЛО, сообщил глава МЧС России Александр Чуприян.

"Пока 26 регионов нам прислали списки, что они готовы (принимать эвакуированных). Кстати, хочу отметить, что РЖД, и мы с руководителем Олегом Валентиновичем Белозеровым на эту тему сейчас говорили, готовы предоставлять сюда склады. Передислоцируем их другим субъектам". РФ", - сказал Чуприан.

С оккупированных территорий Донбасса автобусами вывезли 6,6 тыс. граждан в Россию. Планируется задействовать и железнодорожный транспорт.