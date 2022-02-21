В результате обстрелов оккупантов остановилась Луганская ТЭС

Без света остаются 7 267 абонентов. Фото: facebook.com/Сергій Гайдай

Луганскую тепловую электростанцию, расположенную в городе Счастье, остановили из-за минометных обстрелов.

Об этом в понедельник сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

"Станция остановлена из-за повреждения на всех линиях электропередач, подходящих к Луганской ТЭС в Счастье", - написал он.

Без света остаются 7 267 абонентов, добавил Гайдай в эфире одного из телеканалов.

"Обстрелы ведутся достаточно хаотично. В Счастье по жилым домам стреляли. И Врубовка, и Станица Луганская, много населенных пунктов. Нет такого, чтобы по одному населенному пункту постоянно стреляли. Это хаотический обстрел. Если он будет продолжаться, то в ближайшее время будем принимать решения об эвакуации людей", - сказал Гайдай.

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Донецкая фильтровальная станция также обесточена из-за обстрела. Подачу воды прекратили.

Продолжается работа по восстановлению коммуникаций, но обстрелы не дают делать это быстро, добавил Гайдай.

Вооруженные формирования РФ 21 февраля обстреляли с оккупированной территории город Счастье на Луганщине. Под огнем, кроме Счастья, Врубівка. Люди остались без коммуникаций, воды, тепла и света. Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор. Также обстрел в районе районных электросетей, работники покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни.