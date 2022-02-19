В результате обстрела насосной станции без воды осталось 50 городов и сел

Сегодня, 19 февраля, из-за обстрелов повредили насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Боеприпасы повредили два трансформатора, сообщает КП "Компания "Вода Донбасса"".

Подачу воды остановили на четырех фильтровальных станциях Карловской, Великоанадольской, Старокрымской №1 и №2.

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Сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса"" обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ.

Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.

19 февраля российские наемники обстреляли свои позиции. Сделали это для того, чтобы обвинить украинскую сторону в использовании тяжелого вооружения