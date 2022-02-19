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суббота, 19 февраля 2022 13:41

В результате обстрела насосной станции без воды осталось 50 городов и сел

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В результате обстрела насосной станции без воды осталось 50 городов и сел
Пока неизвестно, сколько времени нужно на восстановление. Фото: pixabay

Сегодня, 19 февраля, из-за обстрелов повредили насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Боеприпасы повредили два трансформатора, сообщает КП "Компания "Вода Донбасса"".

Подачу воды остановили на четырех фильтровальных станциях Карловской, Великоанадольской, Старокрымской №1 и №2.

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Сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса"" обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ.

Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.

19 февраля российские наемники обстреляли свои позиции. Сделали это для того, чтобы обвинить украинскую сторону в использовании тяжелого вооружения

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Дата
19
февраля

Противостояние с "беркутовцами" и ультиматум Януковича: вспоминаем революционное 19 февраля - фото, видео

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