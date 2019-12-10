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вторник, 10 декабря 2019 20:03

В Раде зарегистрировали законопроект об особом статусе Донбасса

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В Раде зарегистрировали законопроект об особом статусе Донбасса
Закон о "особом статусе" хотят снова продлить на год. Фото: Reuters

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко зарегистрировали законопроект, который должен продолжить действие закона об "особом статусе" Донбасса на один год.

Проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован под номером 2569.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Верховная Рада приняла в сентябре 2014 года. В октябре прошлого года парламент продлил его действие до 31 декабря 2019 года.

Законопроект касается продления действия закона до конца 2020 года, пишет "Українська правда"

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1 октября участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе согласовали так называемую "формулу Штайнмайера".

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что закон об особом статусе Донбасса, начнет действовать на постоянной основе при условии, что на этой территории пройдут местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией и законодательством Украины. Еще одним условием является публикация отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов.

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