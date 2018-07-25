"В полку 200-х прибыло" - уничтожили боевика из Новомосковска

На Донбассе 23 июля ликвидировали российского наемника-боевика 40-летнего Александра Дёгтева.
Отмечается, что террорист был родом из Новомосковска. Во время боевых действий находился в Алчевске. О его смерти сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter.
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Боевик родился 21 сентября 1977 года. Его смерть подтвердила одноклассница в соцсети.
На Донбассе в районе населенного пункта Пески 18 июля ликвидировали боевика Александра Гауса.
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