"В полку 200-х прибыло" - уничтожили боевика из Новомосковска

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На Донбассе 23 июля ликвидировали российского наемника-боевика 40-летнего Александра Дёгтева.

Отмечается, что террорист был родом из Новомосковска. Во время боевых действий находился в Алчевске. О его смерти сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter.

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Боевик родился 21 сентября 1977 года. Его смерть подтвердила одноклассница в соцсети.

На Донбассе в районе населенного пункта Пески 18 июля ликвидировали боевика Александра Гауса.