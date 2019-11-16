В подвале нашли тайник с оружием

Нацгвардейцы и сотрудники СБУ обнаружили тайник с боеприпасами в с. Чермалык Волновахского р-на Донецкой обл.

"Три РПГ-22, две сотни патронов калибра 5,45, четыре тротиловые шашки, 11 патронов к подствольному гранатомету и другие боеприпасы хранились в подвале одного из жилых домов в населенном пункте Чермалык", - говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

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Волновахский отдел Национальной полиции внес сведения в ЕРДР.







На территории бывшей дислокации "Всевеликого Войска Донского", которое поддерживало ЛНР, обнаружили ящик с боеприпасами. Оружие нашли возле заброшенной шахты в г. Приволье, сообщает Нацполиция Луганской области.