В Париже договорились о новом обмене пленными

Следующий этап обмена пленными между Украиной и Россией должен состояться до 31 декабря.

Об этом сообщают одновременно несколько украинских СМИ, ссылаясь на источники в украинской делегации на "нормандском саммите" в Париже.

Об обмене договорились президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Деталей относительно формата обмен пока нету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский отказал Путину относительно Донбасса – СМИ

9 декабря в Париже проходят переговоры в "нормандском формате". В них принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. С ходом встречи можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Встреча Путина и Зеленского один на один продолжалась около 15 мин. Также состоялся разговор президентов с участием делегаций.