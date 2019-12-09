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понедельник, 09 декабря 2019 23:31

В Париже договорились о новом обмене пленными

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Автор: day.kyiv.ua
  По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, Россия удерживает в заключении 110 граждан Украины
По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, Россия удерживает в заключении 110 граждан Украины

Следующий этап обмена пленными между Украиной и Россией должен состояться до 31 декабря.

Об этом сообщают одновременно несколько украинских СМИ, ссылаясь на источники в украинской делегации на "нормандском саммите" в Париже.

Об обмене договорились президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Деталей относительно формата обмен пока нету.

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9 декабря в Париже проходят переговоры в "нормандском формате". В них принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. С ходом встречи можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Встреча Путина и Зеленского один на один продолжалась около 15 мин. Также состоялся разговор президентов с участием делегаций.

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Дата
09
декабря

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