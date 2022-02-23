В ОРДЛО начали мобилизовать женщин, а мужчины прибегают к уловкам

В ОРДЛО началась мобилизация женщин. Фото: t.me/denisovaombudsman

В так называемых ЛДНР стали мобилизовать женщин.

В первую очередь работающих в структурах "прокуратуры" и "народной милиции" незаконных вооруженных формирований. А также гражданских служащих НВФ. Об этом сообщил правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности.

"Прежде всего, мобилизуют женщин, работающих в "правоохранительных" органах НВФ, даже гражданских служащих. Мобилизации также подлежат гражданские служащие местных оккупационных администраций – главные специалисты и т.д.", - сообщил Лисянский.

Мобилизация, по его словам, также коснулась женщин, работающих конвоирами в местах лишения свободы ОРДЛО.

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Тем временем мужчины прячутся от оккупантов, объявивших всеобщую мобилизацию. Жители так называемых ЛДНР не хотят воевать и переодеваются в женщин, чтобы их не схватили посреди улицы, сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"На оккупированных РФ территориях украинского Донбасса, мужчин призывного возраста хватают прямо на улицах и тянут в военкоматы, чтобы использовать их как пушечное мясо при будущих возможных боевых действиях. Некоторые ходят по улице переодевшись в женское платье. Это не шутка и не преувеличение" – это реальность", – написал Геращенко.

На Донбассе началась мобилизация среди несовершеннолетних жителей. Речь идет о курсантах так называемых военных училищ, которым 16-18 лет.