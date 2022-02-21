В ОРДЛО "мобилизуют" несовершеннолетних - Денисова

Боевики в ОРДЛО "мобилизуют" несовершеннолетних. Фото: t.me/denisovaombudsman

На Донбассе началась мобилизация среди несовершеннолетних жителей.

Речь идет о курсантах так называемых военных училищ, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"В так называемых "военных училищах" НЗФ ДНР и ЛНР курсантам, которым 16-18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях", - написала Денисова.

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Как отмечает омбудсмен, такие поступки со стороны оккупационных властей нарушают Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, запрещающей привлекать детей к вооруженным конфликтам.

Денисова призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международные правозащитные организации отреагировать на ситуацию.

На Донбассе российские оккупанты принудительно "мобилизуют" этнических греков. Мужчин из села Стила на территории оккупированного Донбасса, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной. В связи с этим жители села были вынуждены обратиться за помощью и с целью огласки к послу Греции в Украине.