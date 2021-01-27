В оккупированый Донецк приехала пропагандистка Путина

Российская топпропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян приехала в оккупированный Донецк.
Соответствующей фотографией, сделанной на фоне таблички с названием города, журналистка поделилась в своем Telegram-канале в среду, 27 января.
"Если кто меня потерял, я здесь", - написала женщина. Цели своей поездки на территорию Украины, временно неподконтрольную Киеву, она не сообщила.
На Донбасс она приехала со своим мужем, телеведущим Тиграном Кеосаяном, а также пропагандистом Романом Бабаяном.
Симоньян назвала своих спутников "прекрасными защитниками".
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Россиянка якобы посетила "непосредственно линию соприкосновения рядом с Донецким аэропортом".
Недавно британское издание The Times обвинило российский пропагандистский телеканал НТВ в расизме из-за пародии на бывшего президента США Барака Обаму. В международный скандал попала программа, которую ведет Тигран Кеосаян.
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