В оккупированном Луганске взорвался газопровод - СМИ

Возле Луганска взорвался газопровод. Фото: Украинская правда

В оккупированном Луганске взорвался газопровод.

Инцидент произошел на одном из газораспределительных узлов в Малой Вергунке на окраине города, сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на медиа-ресурсы боевиков.

Очевидцы заявили о вспышке и последовавшем за ней столбе пламени высотой около 20 метров.

Пока что нет никакой дополнительной информации касательно инцидента, как о причинах взрыва, так и о возможных жертвах.

Газопровод взорвался вечером, 15 февраля, а пожар удалось потушить только ночью уже во вторник, 16 февраля. Место оцепили боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований.

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Напомним, правительство Германии хочет запретить достройку "Северного потока-2".