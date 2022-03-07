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понедельник, 07 марта 2022 06:54

Спецтема: Война России против Украины

В оккупированном Луганске раздался мощный взрыв

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В оккупированном Луганске раздался мощный взрыв
В Луганске раздался взрыв. Фото: скриншот с видео

Утром 7 марта оккупированный Россией Луганск потряс мощный взрыв. Скорее всего, взорвалась нефтебаза, которая уже несколько лет не работает.

Соответствующее видео распространил ряд каналов в Тelegram.

"В "ЛНР" несколько минут назад взорвали предварительно нефтебазу. Сообщается, что она уже несколько лет прекращена", - сообщили в Тelegram "Украина сейчас".

Подробности происшествия пока неизвестны. Как и то, пострадал ли кто-то в результате взрыва.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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