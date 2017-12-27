В оккупированном Луганске произошел взрыв: есть жертвы

В квартире оккупированного Луганская взорвалась граната, есть жертвы. Фото: Мастерок

В оккупированном террористами незаконных вооруженных формирований Луганске 27 декабря прогремел взрыв в квартире одного из домов.

Это произошло в квартале Жукова, сообщают сайты, подконтрольные террористам.

"Взорвалась ручная граната, в результате чего погиб человек 1994 года рождения и получили осколочные ранения две женщины 1997 года рождения", - говорится в сообщении.

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Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в Луганскую клиническую больницу.

Сейчас идет обмен пленными между боевиками ЛДНР и украинской стороной. На втором этапе обмена заложниками между Украиной и террористической организацией ДНР 58 украинцев возвращаются из плена боевиков. В свою очередь, украинская сторона вместо анонсированных 207 человек отдает 165 удерживаемых.