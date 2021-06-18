В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв

В ночь на пятницу в центре временно оккупированного Луганска произошел мощный взрыв на газопроводе.

После взрыва разгорелся серьезный пожар, сообщают подконтрольные оккупантам СМИ. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

"Взрыв прогремел на предприятии Луганскгаз. После него последовал пожар, который произошел в районе парка имени 1 мая", - говорится в сообщении.

Видео инцидента опубликовали в сети.

Утром 18 июня возгорание потушили и начали ремонтные работы.

Автор: Фото с ресурса боевиков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На военной базе произошел взрыв. Есть раненые

Неподалеку Лубнов на Полтавщине произошел взрыв на магистральном газопроводе. Начался пожар. Причиной могла быть диверсия или незаконная врезка.