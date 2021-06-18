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пятница, 18 июня 2021 12:39

В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв

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В ночь на пятницу в центре временно оккупированного Луганска произошел мощный взрыв на газопроводе.

После взрыва разгорелся серьезный пожар, сообщают подконтрольные оккупантам СМИ. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

"Взрыв прогремел на предприятии Луганскгаз. После него последовал пожар, который произошел в районе парка имени 1 мая", - говорится в сообщении.

Видео инцидента опубликовали в сети.

Утром 18 июня возгорание потушили и начали ремонтные работы.

Автор: Фото с ресурса боевиков
 

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Неподалеку Лубнов на Полтавщине произошел взрыв на магистральном газопроводе. Начался пожар. Причиной могла быть диверсия или незаконная врезка.

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Дата
18
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