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вторник, 07 мая 2019 15:52

В оккупированной Горловке заминировали кладбище

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В оккупированной Горловке заминировали кладбище
Житель оккупированной Горловки прогулялся по запрещенному кладбищу. Фото: Донецкие новости

Житель оккупированной Горловки посетил кладбище поселка шахты им. Изотова, на которое запретили вход.

Видео опасной прогулки выложил на You Tube.

"Никому не советую его посещать, это реально опасно. Сразу скажу, что кладбище закрыто для посещений, так как находится практически на линии разграничения. Совсем рядом боевые позиции, и весь мой поход сопровождался звуками стрелкового оружия. На территории могут быть снаряды, растяжки и противопехотные мины. Увидеть их в неухоженных местах практически невозможно", - пишет человек.

Жалуется на грязь, которая образовалась на кладбище после дождя.

"Ближний угол кладбища утопает в селевых потоках с террикона, местами слой ила поглотил лавки и почти дотянулась до столиков. Примерно 2/3 центральной аллеи прочищены бульдозером, в конце навороченная куча грязи, а еще дальше - прошлогодняя куча, смешанная с мусором. За кладбищем в поле множество табличек "Стой! Мины", - добавляет он.

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В захваченном российскими боевиками Донецке прошел парад в честь 1 мая.

Колонна стартовала от библиотеки им. Крупской, потом пошла к главной площади города, улице Ленина, пишут Донецкие новости.

На время марша в оккупированном городе перекрыли движение транспорта.

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