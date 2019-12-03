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вторник, 03 декабря 2019 23:29

В Офисе президента озвучили пять сценариев реинтеграции Донбасса

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В Офисе президента озвучили пять сценариев реинтеграции Донбасса
Озвучили сценарии реинтеграции Донбасса. Фото: ТСН

В Офисе президента Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в Нормандском формате.

Обсуждались возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщили в пресс-службе.

Сам Зеленский обозначил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами, а секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, а также решили, что непосредственно перед встречей в Нормандском формате президент проведет еще заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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Новый закон о статусе Донбасса в Верховной Раде напишут после "нормандского" саммита, который пройдет 9 декабря.

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