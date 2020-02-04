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В ОБСЕ заявили, что боевики до сих пор на линии разграничения

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В ОБСЕ заявили, что боевики до сих пор на линии разграничения
Их идентифицируют повязками с надписью "СЦКК". Фото: "УНН".

Незаконные вооруженные формирования, которые поддерживает Россия, до сих пор находятся на участках разведения сил в районах Станицы Луганской и Золотого. Их идентифицируют по повязкам с надписью "СЦКК" на руках.

"1и 2 февраля на участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) в двух случаях наблюдатели видели 5 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК ") между нововыстроенным пролетом моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) и блокпостом вооруженных формирований южнее моста", - говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, передает "УНН".

Вечером 31 января и ночью 1 февраля камера СММ в Золотом зафиксировала 26 снарядов, 1 взрыв неопределенного происхождения и 2 вспышки дульного пламени - все на расстоянии ориентировочно 3-5 км на восток и схиднопивденний восток. 1 и 2 февраля на южном краю участка разведения наблюдатели в двух случаях видели 2 членов вооруженных формирований с повязками.

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"Все подписанты Комплекса мер согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением и что такие нарушения необходимо быстро реагировать. Они также договорились, что Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) должен способствовать такому реагированию и осуществлять общую координацию работ по разминированию. Однако вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей часто отказывают СММ в доступе к районов, прилегающих к неподконтрольных правительству участ к границе Украины ", - отметили наблюдатели в отчете.

3 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Один украинский защитник ранен, еще один получил боевую травму.

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04
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