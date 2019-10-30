В НАТО отреагировали на разведение сил в Золотом

НАТО призывает Россию вывести войска из Донбасса. Фото: bbci.co.uk

В НАТО приветствуют инициативы президента Владимира Зеленского по разведению сил и средств в Золотом. В то же время, призывают Россию вывести войска из Донбасса.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Одессе на совместном брифинге с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

"Мы приветствуем все усилия, направленные на мирное разрешение конфликта на разведение сил и стремимся дипломатического решения этого конфликта на Востоке Украины. Мы видели определенный прогресс, который был достигнут в Станице Луганской и хотели бы, чтобы этот пример продолжался в дальнейшем. Но еще очень много надо сделать, поскольку режим прекращения огня нарушается", - сказал Столтенберг.

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По словам генсека НАТО, в то же время наблюдателям от ОБСЕ на Донбассе все еще не предоставляется доступ ко всей территории, которую они должны контролировать, и также наблюдаются случаи нападений на беспилотные летательные аппараты ОБСЕ, осуществляющих наблюдения.

"Но я принимаю новые инициативы и новую динамику, которую начал президент Зеленский, направленную на мирное решение конфликта. НАТО поддерживает эти усилия. Но НАТО также отмечает, что Россия имеет четкую ответственность выполнять минские договоренности, и должна вывести все свои вооруженные силы, всех своих офицеров с востока Украины и прекратить дестабилизацию", - добавил он.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе после начала разведения войск в Золотом ввели режим "Желтый".