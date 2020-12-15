"В моей квартире живет представитель так называемой генпрокуратуры ЛНР"

Боевики требуют от украинского журналиста Сергея Иванова отремонтировать захваченную ими квартиру и оплатить коммунальные услуги. Угрожают забрать имущество и отключить от воды дом, где он проживал до войны на Донбассе.

Об этом мужчина узнал из телефонного разговора со своей соседкой. Женщина говорит, что новый жилец ранее был снайпером террористов, а сейчас работает в так называемой администрации.

- Вы не могли бы приехать разобраться с квартирой?

- Да с ним еще несколько лет назад ваши гамадрилы разобрались. Она под арестом.

- В ней сейчас живут люди. И там постоянные проблемы - то вода течет, то шумят.

- Как мы можем помочь?

- Приехать, поговорить с ними. Там человек контактный. Он ранее снайпером работал, а сейчас в администрации.

- То есть вы предлагаете нам приехать и поговорить со снайпером, который живет в отжатой квартире, чтобы он жил тише?

- Да. А еще у вас долги за коммуналку очень большие. Надо оплатить.

- Кому оплатить?

- Водоканал, теплокоммунэнерго. Иначе они заберут вашу квартиру. За долги.

- Ее и так забрали. Без долгов.

- Но вы же понимаете, что из-за долгов могут весь дом отключить?

- Это уже не к нам вопрос.

- Как ни к вам. А к кому?

- К снайперу, в администрацию, к гамадрилам, которые отжимали квартиру, но точно не к нам.

- Но это ваша квартира.

- Да, наша.

- И вы должны оплатить долги.

- Кому?

- Государству.

- Государству мы не должны.

- Но их начисляют.

Ситуация, в которую попал Сергей Иванов типична для так называемых республик. В этом году оккупанты изменили свой так называемый закон. Человек, имеющий задолженность по коммунальным услугам в республике остается без жилья. Оккупанты просто определяют как безхозную и забирают в "фонд".

Автор: Скриншот Квартиру журналиста захватили боевики

- У них есть процедура паспортизации отчужденного имущества. Эти квартиры берутся на учет и передаются россиянам и представителям оккупационной власти, - говорит луганчанин Дмитрий Снегирев, сопредседатель ОО Правое Дело. - Чтобы избежать этого в течение 60-ти дней человек должен приехать и подтвердить право собственности. Однако в списках есть люди, которым туда нельзя, то есть патриотам нашего государства. Там не действуют человеческие законы. Они создали свое БТИ, но обжаловать решение отчуждения не представляется возможным.

- Тех, кто перешел на сторону боевиков отжим не касается. Это зависело от степени конфронтации со службами, которые принимали участие в русской весне и помогали захватывать Донбасс и Луганщину. Понимаете, до сих пор костяк их спецслужб состоит из бывших работников украинских МВД. Против большинства из этих людей даже не возбуждены уголовные дела.

На оккупированных российскими войсками Донецкой и Луганской областях с 2017 года запретили продавать жилье по доверенности. Для людей, которые не могут туда заехать это значит, что квартиру заберут боевики.

В начале войны россияне и их пособники из местных занимали квартиры, которые были лучше оснащены. Жертв помогали искать местные жители - оказывали координаты богатых, или проукраинских соседей.

Чтобы не отдать свои квартиры врагу люди продавали их знакомым, или сдавали за оплату коммунальных услуг.

- Я просто продал жилье другу, когда мне начали поступать угрозы. Правда я жил в Енакиево, а не в Донецке, - говорит Александр, программист из Енакиево. - Платит коммуналку. Конечно мне больно, я в те метры душу вложил.

В 2020 году боевики из ЛНР изменили свои так называемые законы. Теперь продать квартиру может только владелец. Таким образом захват человеческих квартир узаконили.

- В моей квартире живет представитель так называемой генпроокуратуры ЛНР, рассказывает луганчанин Дмитрий Снегирев, сопредседатель ОО Правое Дело. - Они просто расстреляли двери и вошли.

Эксперт рассказывает, что тогда так захватывали жилье и машины проукраинских людей.

- У них есть процедура паспортизации отчужденного имущества. Эти квартиры берутся на учет и передаются россиянам и представителям оккупационной власти, говорит Дмитрий Снегирев. - Чтобы избежать этого в течение 60-ти дней человек должен приехать и подтвердить право собственности. Однако в списках есть люди, которым туда нельзя, то есть патриотам нашего государства. Там не действуют человеческие законы. Они создали свое БТИ, но обжаловать решение не представляется возможным.

- Тех, кто перешел на сторону боевиков отжим не касается. Это зависело от степени конфронтации со службами, которые участвовали в русской весне и помогали захватывать Донбасс и Луганщину. Понимаете, до сих пор костяк их спецслужб состоит из бывших работников украинских МВД. Против большинства из людей даже не возбуждены уголовные дела.

На оккупированных российскими войсками Донецкой и Луганской областях с 2017 года запретили продавать жилье по доверенности. Для людей, которые не могут туда заехать это значит, что квартиру заберут боевики.

Автор: Скриншот Дочь так называемой Министерка ЛНР живет в пары, сама колаборантка имеет квартиру в Ирпене

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В начале войны россияне и их пособники из местных занимали квартиры, которые были лучше оснащены. Жертв помогали искать местные жители - оказывали координаты богатых, или проукраинских переселенцев.

Чтобы не отдать свои квартиры в жертву врагу люди продавали их знакомым, или снимали на оплату коммунальных услуг.

- Я просто продал жилье другу, когда мне начали поступать угрозы. Правда я жил в Енакиево, а не в Донецке, - говорит Александр, программист из Енакиево. - Платит коммуналку. Конечно мне больно, я в те метра душу вложил.

В 2020 году боевики из ЛНР изменили свои так называемые законы. Теперь продать квартиру может только владелец. Таким образом захват человеческих квартир узаконили.

- В моей квартире живет представитель так называемой генпрокуратуры ЛНР, рассказывает луганчанин Дмитрий Снегирев, сопредседатель ОО Правое Дело. - Они просто расстреляли двери и вошли.

Украинцы не поддерживают никаких вариантов амнистии для российских боевиков и их пособников. 25,8% граждан Украины высказались против помилования и тех, кто совершал преступления на территории оккупированного Донбасса, пишут в фонде "Демократической инициативы" им. Илька Кучерива.