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вторник, 13 апреля 2021 12:38

В МИД ответили, как будут реагировать на агрессию России

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В МИД ответили, как будут реагировать на агрессию России
Украина работает над тем, как отреагировать на агрессию России. Фото: pravda.com.ua

Украина вместе с международными партнерами работает над тем, как отреагировать на возможное продолжение военной агрессии России.

Сегодня это очень важный факт демонстрации мощной единогласной поддержки всех партнеров, по сути, всего цивилизованного сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины, говорит заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

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"В то же время, если российская сторона все-таки продолжит развитие эскалации у наших границ, слов будет недостаточно. Именно над этим мы сейчас работаем с нашими партнерами", - отметил он.

По словам Енина, Вооруженные силы Украины стали значительно сильнее с 2014 года.

"Хотел бы отметить, что по истечении 7 лет наша армия значительно укрепила свою мощь. Точно так же крепче выглядят связи и взаимодействия с нашими западными партнерами", - подчеркнул дипломат.

Главы МИД стран G7, а также глава европейской дипломатии Хосеп Боррель призвали Россию прекратить "провокации" вблизи границы с Украиной.

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