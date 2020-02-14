В МИД открестились от пророссийских "Двенадцати шагов"

Документ "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" не соответствуют официальной позиции Украины.
Этот документ был подготовлен неправительственной организацией Euro-Atlantic Security Leadership Group, говорится в комментарии МИД Украины, передает "Интерфакс-Украина".
"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства", - пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
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Министерство обращает внимание на то, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признает этот материал официальным документом Конференции, а текст документа был удален с официального сайта Конференции.
Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали новую международную инициативу по урегулированию конфликта на Донбассе.
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