В Луганской области объявлена общая эвакуация

Из Луганской области вывозят людей. Фото: t.me/denisovaombudsman

Сегодня, 24 февраля 2022 в 05:50, объявлена ​​общая эвакуация жителей Луганской области.

Всем рекомендуют немедленно покинуть границы области, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Владельцы автотранспорта могут использовать собственные возможности и двигаться в направлении города Днепр. Не имеющим возможности эвакуироваться самостоятельно – организована эвакуация с железнодорожных станций: Лисичанск, Рубежное, Сватово", - сказал Гайдай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский – украинцам: Вводим военное положение. Армия работает

Место сбора на указанных железнодорожных вокзалах.

Во время эвакуации просьба сохранять спокойствие и прислушиваться к инструкциям представителей органов власти, Национальной полиции и ГСЧС.

Президент России Владимир Путин в 4 утра вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.