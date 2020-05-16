В ЛНР опозорились с учебником истории

Для так называемой ЛНР придумали многотысячелетнюю историю. Фото: ЛИЦ

В так называемой ЛНР презентовали учебник "История ЛНР с древнейших времен и до наших дней".

По сообщению сепаратистских СМИ, в нем повествуется, что история псевдореспублики начинается "за 100 тысяч лет до нашей эры", а также "развенчиваются мифы из украинских учебников".

В целом авторы "учебного пособия" рассматривают историю так называемой ЛНР в рамках истории своего куратора – России и контексте интеграции с государством-агрессором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов

"Это тот проект, который позволяет выживать не только нам, но и может быть предложен по другую сторону границы. Мы говорим, что не считаем жителей Украины врагами, а считаем такими же русскими людьми, только обманутыми, и даем им шанс и надежду на лучшее будущее и протягиваем им руку дружбы", — сказал соавтор книги Дмитрий Крысенко.

То, что основной "учебника" стали материалы "официального" пропагандистского центра оккупированной Луганщины "Луганский информационный центр" и сепаратистских СМИ, Дмитрий Крысенко и еще один его автор Галина Королева не скрывают.

На презентации последняя отметила, что к информации центра они не относились критически, а использовали уже существующие подачу и трактовку событий.

Российская пропаганда создала легенду о секретных американских лабораториях, которые разрабатывают биологическое оружие в Украине. Недавно этот кремлевский бред озвучил телеканал "1+1".

Фото: ЛИЦ