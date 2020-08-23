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воскресенье, 23 августа 2020 15:48

В Киеве поймали наемника ДНР

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В Киеве поймали наемника ДНР
Мужчину задержали на станции метро. Фото: npu.gov.ua

На станции метро Майдан Независимости в Киеве правоохранители задержали наемника ДНР.

Правоохранители заметили на станции подозрительного мужчину, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Его пригласили в комнату полиции. Там установили, что задержанный прибыл в Киев с временно оккупированной территории.

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У него обнаружили "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса".

Задержанного передали в СБУ

Представитель так называемой "народной милиции ЛНР" перешел линию разграничения и сдался Вооруженным силам Украины. В "военном билете" мужчины не указаны образование и гражданские специальности.

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