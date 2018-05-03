"В Киеве до сих пор любят Путина и Сталина, а в Донецке - выходят с украинскими флагами" - заместитель миистра сделал резкое заявление

Заместитель министра Юрий Грымчак уверен, что на Донбассе больше украинских патриотов, чем в Киеве, где до сих пор прославляют Сталина. Фото: Экономист

Оккупированный Донбасс нужно реинтегрировать, а не только возвращать территориально, потому что там гораздо больше проукраинских активистов, чем в Киеве.

Об этом рассказал Юрий Гримчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Не так давно я был на местном киевском радио, и количество людей, которые позвонили в эфир и восхваляли Сталина, была просто поразительной, как будто я не в Киеве нахожусь. Извините, если вы действительно считаете, что количество людей, которые там повелись на российскую пропаганду, гораздо больше, чем в Киеве, то вы тогда ничего не понимаете в собственной стране. Это сопоставимы процента - в Киеве и в Донецке.

В Донецке проходила российская агрессия, это понятно. Но не надо, в том числе, снимать вину с нашей страны. Мы это допустили как государство. Да, мы в то время были слабыми, у нас с властью были недоразумения, и этим воспользовалась Российская Федерация. Но люди, которые живут сегодня в Донецке, так же платили налоги, так же удерживали наше государство, и они имели право рассчитывать на то, что когда какая-то "гопота", большая часть которой приехала из России, захватывать административные учреждения, государство отреагирует правильно, даст тем, кто приехал, пинка - и в Ростов, а с другими будет разбираться в соответствии с действующим законодательством. Не случилось. И это тоже наша проблема.

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И все разговоры о том, что люди там какие-то не такие... Я прошу прощения, я родился и большую часть своей жизни прожил в Донецке. И я должен сказать, что на митинги на площади Ленина десятки тысяч людей выходили с флагами Украины. У нас первый человек погиб (это был пресс-секретарь партии "Свобода" Дмитрий Чернявский) во время проведения этих митингов. Это наша земля и наши люди.

Я вам больше скажу - у нас значительная часть людей и на нашей территории, где работает наше телевидение, радио и так далее, до сих пор любит Сталина, Ленина, Путина", - сказал Грымчак.

Ранее Грымчак рассказал о трех сценариях военных операций, которые могут быть реализованы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после переформатирования АТО в операцию Объединенных сил.