В Италии задержали террориста ДНР

50-летнего наемника задержали и обвинили в службе на стороне террористов. Фото: aawsat.com

В Италии полиция разыскала 50-летнего бывшего полицейского, который воевал на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований.

"2015-го он уже попадал в поле зрения правоохранителей, которые расследовали участие итальянских граждан - наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда задержанный избежал наказания, потому утверждал, что не стрелял в украинских бойцов", - сообщает МВД.

Теперь против мужчины открыли новое уголовное производство. Его обвиняют в террористической деятельности. В доме мужчины уже прошли обыски.

Расследование проводит спецподразделение Digos. Ему уже удалось отследить банковские трансакции из ДНР на личный счет подозреваемого. Изъяли материалы фото, видео и другие доказательства преступной деятельности.

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Расследование в рамках операции Lone Wolf начали по обращению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Во время переговоров с итальянскими чиновниками он подчеркивал недопустимость участия итальянских граждан в пророссийских вооруженных формированиях на Донбассе.

Украинские правоохранители передают в Рим всю имеющуюся информацию.

СБУ задержала сотрудницу подконтрольного террористам ЛНР управления культуры, молодежи и спорта города Довжанск Луганской области. Ее арестовали во время пересечения государственной границы Украины. Женщина уехала из оккупированных районов Луганщины в РФ.