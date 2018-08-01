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среда, 01 августа 2018 16:02

В Италии раскрыли вербовочную сеть наемников на Донбасс

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В Италии раскрыли вербовочную сеть наемников на Донбасс
Итальянский наемник на Донбассе / фото: Цензор

Итальянские правоохранители разоблачили организацию, вербующую наемников для участия в конфликте на Донбассе на стороне пророссийских террористов.

Были арестованы 6 человек, среди которых 3 иностранца, в том числе гражданин Молдовы, пишет La Repubblica.

Операцию координировала прокуратура Генуи, аресты проводились в Милане, а также в провинции Авеллино на юге Италии и Парма на севере страны.

Ордера на арест прокуратура выдала по обвинению в вербовке наемников и участия в военном конфликте за рубежом.

Еще у 7 человек в рамках дела карабинеры провели обыски. Всего в деле фигурируют 15 человек.

Сначала карабинеры вели расследование, связанное с ультраправыми активистами в Лигурии.

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В результате правоохранители вышли на организацию, занимающуюся вербовкой и финансированием наемников, которые впоследствии должны были участвовать в конфликте в Украине.

Отмечается, что следователи собрали убедительные доказательства, подтверждающие выплату денег итальянским наемникам, некоторые из которых также жаловались на "слишком маленькие" зарплаты.

Сотрудникам СБУ удалось узнать о 2 кадровых офицерах вооруженных сил РФ, под прикрытием прибывших в Украину для осуществления террористической и иной противоправной деятельности.

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