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четверг, 17 июня 2021 05:15

В Донецкой области зафиксировали почти 200 нарушений "тишины"

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В Донецкой области зафиксировали почти 200 нарушений &quot;тишины&quot;
Оккупанты снова нарушали тишину в Донбассе. Фото: Reuters

СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 194 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области.

"В частности 32 взрыва (2 взрыва от исходного огня и 30 взрывов неопределенного происхождения)", - сообщается в отчете ОБСЕ.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло в пределах участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и на юго-восток от нее, а также восточнее н. п. Майорск (подконтролен правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка).

"В Луганской области не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня", - сообщили в СММ.

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В общем после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в целом по крайней мере 34 395 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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