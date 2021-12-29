В Донецкой области в воинской части погиб контрактник

28 декабря в Донецкой области погиб военнослужащий контрактной службы.
Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.
Погибший - старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, 1985 года, уроженец Запорожья.
Предварительно установили, что он, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством выстрелом в голову из штатного оружия.
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Рассматривают также другие версии: умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.
По факту гибели военного ведется следствие.
В Луганской области покончил с собой 22-летний контрактник из поселка Белозерка Херсонской области. С простреленной головой его обнаружили на территории опорного пункта воинской части 22 декабря.
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