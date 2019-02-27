В Донецкой области образовалась самая сосулька в Украине

В Донецкой области появилась сосулька-монстр, который по форме напоминает айсберг.

Глыба из льда и снега утрорилася из-за попадания снаряда в трубу, пишет заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз на своей странице в Facebook.

Автор: Игорь Стокоз Глыба образовалась из-за попадания снаряда в трубу

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"Примерно неделю назад был обстрелян водопровод. В результате фонтанирования воды из трещин и отверстий, образовавшихся в результате взрыва снаряда, и пулевых отверстий образовался вот такой айсберг. Рабочие работают над устранением повреждений водовода", - написал Стокоз.

Автор: Игорь Стокоз Глыба образовалась из-за попадания снаряда в трубу

Красный Крест направил в оккупированную часть Донбасса девять грузовиков гумпомощи. Как отмечает Международный комитет Красного Креста направил в Донецкую и Луганскую области 190 тонн строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.