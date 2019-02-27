В Донецкой области образовалась самая сосулька в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 1242
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1152
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 648
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 2619
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1431
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 513
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1935
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
1 Просмотров: 1476
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 657
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 936
Фото
Все фото
4
8
4
4
12
Задержали террориста, охранявшего сбитый Boeing 777 рейса MH17
Задержали террориста, охранявшего сбитый Boeing 777 рейса MH17
Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика
Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика
Литовцы передали Украинской реанимобиль и медицинские кровати
Литовцы передали Украинской реанимобиль и медицинские кровати
Перекрыли канал торговли оружием с Донбасса
Перекрыли канал торговли оружием с Донбасса
Одесса встретила героев - 28-я механизированная бригада вернулась домой
Одесса встретила героев - 28-я механизированная бригада вернулась домой
Видео
Все видео
Летает почти бесшумно: украинский беспилотник прошел государственные испытания
Летает почти бесшумно: украинский беспилотник прошел государственные испытания
Росийские захватчики угрожают устроить "кровавую кашу" в Украине после выборов
Росийские захватчики угрожают устроить "кровавую кашу" в Украине после выборов
В Украине завершается испытание нового БТР
В Украине завершается испытание нового БТР
"Отбросило на 5 метров" - пассажир, выживший при взрыве, рассказал подробности
"Отбросило на 5 метров" - пассажир, выживший при взрыве, рассказал подробности
"Гори, гори ясно" - показали фейерверк на складе боеприпасов боевиков
"Гори, гори ясно" - показали фейерверк на складе боеприпасов боевиков
Интервью
1/5
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1152
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1287
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4239
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2925
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2304
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 1062
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
среда, 27 февраля 2019 15:54

В Донецкой области образовалась самая сосулька в Украине

  Комментировать

В Донецкой области появилась сосулька-монстр, который по форме напоминает айсберг.

Глыба из льда и снега утрорилася из-за попадания снаряда в трубу, пишет заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз на своей странице в Facebook.

Автор: Игорь Стокоз
  Глыба образовалась из-за попадания снаряда в трубу
Глыба образовалась из-за попадания снаряда в трубу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Козак характерник защищает Украину

"Примерно неделю назад был обстрелян водопровод. В результате фонтанирования воды из трещин и отверстий, образовавшихся в результате взрыва снаряда, и пулевых отверстий образовался вот такой айсберг. Рабочие работают над устранением повреждений водовода", - написал Стокоз.

Автор: Игорь Стокоз
  Глыба образовалась из-за попадания снаряда в трубу
Глыба образовалась из-за попадания снаряда в трубу
Красный Крест направил в оккупированную часть Донбасса девять грузовиков гумпомощи.
Как отмечает Международный комитет Красного Креста направил в Донецкую и Луганскую области 190 тонн строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Донецкой области образовалась самая сосулька в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима

217 назад основали Полтавскую губернию

27 февраля нельзя ходить к врачу: приметы на день

Изверг отрезал голову своей знакомой

В конюшне имени Берии сожгли чеченцев

Луценко отправили за решетку на 4 года

У Лиз Тейлор даже коты имели бриллиантовые ошейники

Самое читаемое
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 34932
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 28260
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 15613
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 1 Просмотров: 12628
Сладкая беспечность: показали трудовые будни котов по всему мире
Сладкая беспечность: показали трудовые будни котов по всему мире
10
 Просмотров: 11358
Донбасс
"Отличить их просто" - бойцы завели лохматого талисмана с разноцветными глазами
"Отличить их просто" - бойцы завели лохматого талисмана с разноцветными глазами Просмотров: 315
Задержали террориста, охранявшего сбитый Boeing 777 рейса MH17
Задержали террориста, охранявшего сбитый Boeing 777 рейса MH17
4
 Просмотров: 2493
Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика
Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика
8
 Просмотров: 405
Боевики наступают: ранены четверо украинских военных
Боевики наступают: ранены четверо украинских военных Просмотров: 3897
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
5
 Просмотров: 1161
Больше всего комментируют
13
MARUV не поедет на Евровидение
9
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
8
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
8
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
6
Газ может подешеветь в 2 раза
Голосов: 34137
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua