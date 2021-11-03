В Донецкой области ликвидировали агентурную сеть ФСБ РФ

Контрразведка СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть ФСБ РФ. Фото: t.me/SBUkr

Контрразведчики СБУ разоблачили в Донецкой области членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ.

Координировал ее один из боевиков разведывательного подразделения ДНР, сообщили в пресс-центре СБУ.

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"В состав группы входили граждане Украины, завербованные на временно оккупированной территории Донецкой области. Им поставили задачу - провести разведку военных объектов в районе проведения ООС для дальнейших диверсий", - сказано в сообщении.

Один из членов сети уже заключен под стражу. В отношении других решают вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

В Херсонской области разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ. Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился в 2014 году, и во время выезда в РФ его завербовала ФСБ. По заданию российской спецслужбы резидент создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, в которую привлек широкий круг чиновников. В частности, сотрудника СБУ, местной прокуратуры, полиции, должностного лица Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и бывшего чиновника облгосадминистрации.