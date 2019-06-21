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пятница, 21 июня 2019 12:08

В Донецке горел завод

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В Донецке горел завод
Загорелся неработающий завод пластмасс. Фото: novosti.dn.ua

В оккупированном Донецке 20 июня горело здание на территории неработающего завода пластмасс в Петровском районе.

Боевики сообщили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет, передает novosti.dn.ua.

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Кровлю и перекрытие на площади 500 кв. м, 20 оконных блоков, мебель, ветошь на площади 250 кв. м уничтожил огонь.

Причина пожара устанавливается.

Видеоблоггер под никнеймом "Дневник толстяка" показал улицы оккупированного Донецка. По его словам, из 1 млн людей, живших в городе до войны, осталось 350 тыс.

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Дата
21
июня

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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
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  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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