В ДНР взорвали местного бизнесмена

Мужчина сел в машину, завел двигатель, и после прогремел взрыв. Фото: ЛигаНет

В Чистяково (до 2016 года - город Торез - Gazeta.ua) 19 ноября взорвался автомобиль Honda. В нем погиб местный бизнесмен и руководитель предприятия по изготовлению сигарет "Черчилль" Игорь Шалыгин.

Местные видели, как мужчина сел в машину, завел двигатель, и сразу прогремел взрыв. Автомобиль сгорел у здания так называемого городского суда.

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