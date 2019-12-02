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понедельник, 02 декабря 2019 15:29

В ДНР собираются лишить украинский язык статуса государственного

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В ДНР собираются лишить украинский язык статуса государственного
В настоящее время "государственными" в ДНР считаются украинский и русский языки. Пушилин предлагает оставить этот статус только за последним. ФОТО: interfax.ru

Главарь ДНР Денис Пушилин предложил сделать "единственным государственным языком в республике" русский.

Сообщили об этом Новости Донбасса.

Решение внести соответствующие изменения в "конституцию республики" оккупанты пояснили "интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией".

Также Пушилин предложил отменить обязательное изучение украинского языка в школах и преподавать его "с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации".

Как заверили в "правительстве" ДНР, использовать украинский язык в частном общении местные жители смогут и в дальнейшем.

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Из образовательной программы подконтрольных ДНР школ убрали упоминания об Украине. Вместо этого детям рассказывают о новосозданной республике и боевых действиях.

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02
декабря

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