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В деле MH17 россияне признали, что военные из курской бригады были на Донбассе

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В деле MH17 россияне признали, что военные из курской бригады были на Донбассе
Самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines был сбит над контролируемым сепаратистами районом Донецкой области. Фото: REUTERS

Прокуратура Нидерландов 20 декабря начала объявлять обвинения по делу сбитого малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе.

Во время заседания суда защита обвиняемого признала, что российские военные из 53-й зенитно-ракетной бригады в июле 2014 года находились на оккупированной части Донбасса и воевали против Украины, передает издание nu.nl.

Отмечается, подозреваемые в деле трое россиян и один украинец, которые воевали на стороне России.

Это главарь боевиков Игорь Гиркин, его "правая рука" Сергей Дубинский, его помощник Олег Пулатов и командир гарнизона Леонид Харченко.

Они привезли ракету "Бук", которой был сбит самолет, в Украину, по версии следствия. В то же время сами подозреваемые говорят, что не имеют никакого отношения к катастрофе MH17.

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Ни один из них не явился во время судебного заседания. Защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова до оглашения вердикта требовала, чтобы к делу были приобщены показания свидетеля S45. Этот свидетель входил в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России, находившейся на Донбассе в июле 2014 года.

Ранее свидетель S45 заявлял, что Бук якобы не мог сбить Boeing, однако отказался от своих показаний. Суд постановил, что прокуратура не имела права включать эти показания в материалы дела, и отказал адвокатам.

В прокуратуре уверяют, что подозреваемых ждет справедливый суд.

Суд примет решение по делу не раньше второй половины 2022 года.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над контролируемым сепаратистами районом Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

В мае 2018-го совместная расследовательская группа (JIT) представила промежуточные результаты своей работы. Следователи установили, что ЗРК "Бук", из которого сбили Boeing, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС, дислоцирующейся в Курске.

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