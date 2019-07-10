В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв

Фото: Обозреватель

10 июля, в центре оккупированного Луганская прогремел взрыв в многоэтажном доме.

ЧП произошло в районе центрального рынка по улице Магнитогорской, 2, передает "Обозреватель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое бойцов пострадали от взрыва неизвестного устройства

Взрывной волной в здании выбило окна и разрушило часть стены в районе седьмого этажа.

На месте работают "представители МЧС и кинологи МВД ЛНР".

Поддержка членства Украины в НАТО в июне 2019-го достигла самого высокого показателя. Исследование провела социалогична группа "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).