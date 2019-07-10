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среда, 10 июля 2019 17:11

В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв
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Взрыв в Луганске.
Фото: Обозреватель
Взрыв в Луганске.
Взрыв в Луганске.
Сепаратистские СМИ не сообщают о пострадавших.
Сепаратистские СМИ не сообщают о пострадавших.

10 июля, в центре оккупированного Луганская прогремел взрыв в многоэтажном доме.

ЧП произошло в районе центрального рынка по улице Магнитогорской, 2, передает "Обозреватель".

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Взрывной волной в здании выбило окна и разрушило часть стены в районе седьмого этажа.

На месте работают "представители МЧС и кинологи МВД ЛНР".

Поддержка членства Украины в НАТО в июне 2019-го достигла самого высокого показателя. Исследование провела социалогична группа "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

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Дата
10
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