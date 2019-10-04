В бою погиб 28-летний солдат Юрий Тишик

Вчера на Донбассе погиб старший солдат 14-й механизированной бригады Юрий Тишик.

28-летний воин погиб в результате вражеского обстрела, сообщают в бригаде на Facebook.

Автор: www.facebook.com/14ombr Боец Юрий Тишик погиб на Донбассе

"С тяжелым сердцем сообщаем, что 3 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб наш собрат и друг, старший солдат Юрий Тишик. Он был искренним, был настоящим. Он стремился мира и для этого боролся победу. Он отдал свою жизнь за то, во что верил, - за Украину, за свободу и честь украинского народа", - пишут на странице бригады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая боевая потеря октября: погиб украинский военный

Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Юрий Тишик только в октябре приехал в Донбасс

О дате и месте похорон будет сообщено позже.

Публикуем поименный список погибших в сентябре 2019-го защитников Украины. Известно о смерти в боях 13 бойцов. Самому младшему из погибших был 21 год, самому старшему - 47.