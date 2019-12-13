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пятница, 13 декабря 2019 18:13

В больнице скончался ветеран войны на Донбассе

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В больнице скончался ветеран войны на Донбассе
Александр Завитайло умер от разрыва тромба. Фото: "Цензор"

В Днепре в больнице скончался ветеран войны в Донбассе Александр Завитайло.

Он был уволенным в запас бойцом 43-го батальона 53-й бригады, сообщает "Радио Свобода".

Волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк сообщила, что Завитайло умер от разрыва тромба. В пятницу его похоронили на Левобережном кладбище Днепра.

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У бойца остались жена и мать. Волонтеры собирают помощь для семьи.

11 грудня, около двадцать второго часа в зоне проведения операции объединенных сил погиб 26-летний Андрей Дзюба. Военный родом из Старой Синявы.

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