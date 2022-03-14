В Белгороде военные РФ отказываются наступать на Украину - Генштаб ВСУ

Продолжаются 19 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photo

В военном лагере на территории российского города Белгород военнослужащие вооруженных сил РФ отказываются от участия в войне против Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 14 марта.

"В Белгороде размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут командировки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие, которые отказываются от участия в боевых действиях. С ними проводятся дознание", – говорится в сообщении.

Морально психологическое состояние противника остается на низком уровне. Это приводит к отказам военнослужащих выполнять приказы командиров.

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"Вновь фиксируются редкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники", - добавили в Генштабе.

Отмечается, что противник значительных успехов в ведении наступательной операции ни в одном направлении не имел. Основные усилия оккупанты сосредоточили на закреплении и удержании ранее занятых рубежей.

"Вооруженными силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам. - Gazeta.ua) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины. За предыдущие сутки группировкой Воздушных сил ВСУ поразило четыре самолета, три вертолета и беспилотника" , – резюмировали в Генштабе.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.