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вторник, 06 июля 2021 00:08

В 93-й бригаде снова потери. От враждебного обстрела погиб майор Богдан Бродовский

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В 93-й бригаде снова потери. От враждебного обстрела погиб майор Богдан Бродовский
Погиб майор Богдан Бродовский. Фото: Фейсбук/93-я ОМБр Холодный Яр

На Донбассе погиб майор Богдан Бродовский. Он был заместителем начальника тыла логистики 93-ей бригады Холодный Яр.

Офицер получил взрывное ранение несовместимое с жизнью в результате обстрела боевиками позиции холодноярцев, сообщили на странице Фесбук 93-ей бригады.

Богдан Бродовский родился 17 апреля 1984 года.

Был кадровым военным. Служил в Вооруженных Силах Украины с 2002 года.

В 93-ей бригаде офицер начал служить еще до начала войны. Был начальником продовольственной службы. Занимал эту должность и в первые годы войны. Затем ненадолго увольнялся, восстановился в корпусе резерва. Далее вернулся в родной гарнизон в Днепропетровской области. И вот, совсем недавно, снова начал служить в 93-той бригаде. Был спокойным и добрым, любящим отцом. Очень дружелюбным, вспоминают погибшего сослуживцы.

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"Как человек он был всегда доброжелательным, никогда не ссорился, всегда приходил на помощь. Был хорошим человеком. На первом месте всегда ставил свою семью. У него было четверо детей ... У него совсем недавно родился сынок: и год не прошел. Не так давно семья поселилась в Вильном. Это очень большая потеря и для семьи, и для бригады", говорит коллега по службе.

У поселка Мирное Донецкой погиб начальник медпункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный "Феофан". 4 июля, оккупанты открыли огонь, и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

5 июля оккупанты снова обстреляли позиции украинских военных. Погиб один военный, еще трое получили ранения, сообщает штаб ООС.

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