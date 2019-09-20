В 15 км от границы с Украиной заметили колонну российской бронетехники

Колонна российской техники у границы с Украиной / скрин

Колонну военной техники Вооруженных сил России заметили возле села Родионовка Ростовской области России.

Тяжелая бронетехника стоит в 15 км от границы с Украиной, сообщает блогер Анатолий Штафан у себя на Facebook.

"Военные учения, показ силы, ротация или стягивает войска к границе? Последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с различных направлений приграничных районов. Поэтому готовыми надо быть постоянно". - пишет офицер ВСУ.

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На днях пехота ВСУ в районе оккупированной Горловки в зоне ООС взяла в плен одного из террористов.