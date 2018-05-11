"Увольнять таким путем не имеем права" - Луценко рассказал, как вернут Донбасс

Освобождения Донбасса военным путем может повлечь за собой большие человеческие жертвы. Фото из открытых источников.

Донбасс ни в коем случае нельзя освобождать военным путем - можем получить десятки тысяч убитых, как это произошло во время битвы за Киев в 1943 году.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая на "Острог Forum - 2018".

"Помните всегда, что сданный фашистам Киев стоил полмиллиона пленных, а взятый у фашистов через несколько лет Киев стоил полмиллиона убитых, частично даже невооруженных украинских людей, которых бросили на пулеметы. Такими методами освобождать даже свою святую землю мы не имеем права

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин и Меркель поговорили о Донбассе: известны подробности

Донбасс будет освобожден дипломатическими, экономическими и другими методами, которые не должны привести к такой цене и это наше отличие от тоталитарной России: тогдашней и нынешней, Сталина и Путина, которые одной крови и пьют эту кровь у порабощенных народов ", - сказал генпрокурор .

Операция по деоккупации Донбасса может начаться до 2019 года и будет состоять из двух этапов.