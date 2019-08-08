Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину

На оккупированной части Донбасса группа российских наемников утопила другую группу боевиков в фекалиях.

Так отомстили за то, что взяли в плен и насиловали в течение 3-х дней жену одного из наемников. Об этом "ВКонтакте" написал российский наемник из Ростова-на-Дону Алекс Кугельманн.

Он отметил, что женщина исчезла, когда пошла к мужу на передовую. Через 3 дня наемникам сообщили, что ее забрала группа военных, а затем стало известно, что в одном из приютов группировки боевиков видели избитую женщину.

Автор: ВКонтакте

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Наемники отправились туда и освободили ее, а потом куда-то увезли насильников.

Автор поста намекнул, что те уже мертвы. Утонули в "жижесборнике" животноводческого комплекса при попытке к бегству.

Автор: ВКонтакте

На временно оккупированных территориях Донецка и Луганска пророссийские боевики продолжают захватывать населения в плен. По словам очевидца, однажды привезли 14-летнюю девушку. Она вышла без разрешения в коридор. И в наказание ее как подарок отправили боевикам на передовую, для удовлетворения их сексуальных потребностей. Ее несколько раз туда возили.